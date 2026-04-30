На кордоні з Польщею можливі тривалі черги: деталі від ДПСУ

На одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею запроваджують тимчасові обмеження руху.

Пункт пропуску. / © УНІАН

Прикордонники попереджають про тимчасове зниження пропускної спроможності на кордоні з Польщею. Йдеться про пункт пропуску «Медика — Шегині», що у Львівській області.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

За даними служби, на польській стороні розпочинаються роботи із заміни дорожнього покриття. Вони триватимуть орієнтовно п’ять тижнів та охоплюватимуть як в’їзний, так і виїзний напрямки.

«Рух транспорту буде організовано поетапно. Під час виконання робіт на одній смузі транспортні засоби перенаправлятимуться на іншу», — наголосили у Держприкордонслужбі.

Зокрема, у суботу, 9 травня, та у суботу, 16 травня, буде тимчасово перекрито дві під’їзні смуги до вагових платформ для вантажного транспорту на в’їзд до Польщі. У ці дні фури будуть оформлювати через смугу, призначену для автобусів.

Нагадаємо, раніше водіїв попередили про зміни і можливі ускладнення під час перетину кордону через пункт пропуску «Рава-Руська». 24 квітня в зоні сервісного обслуговування перед КПП з українського боку розпочнуться ремонтні роботи дорожнього покриття, які триватимуть до 1 червня.

