На кордоні з Польщею можливі затримки: в ДПСУ надали подробиці

Корчова — Краківець / © Держприкордонслужба України

У зв’язку з проведенням масштабних технічних робіт на прикордонному переході «Краківець–Корчова«, протягом наступних двох місяців суттєво сповільниться пропускна спроможність для вантажних автомобілів.

Про це повідомила Державна митна служба у Telegram.

Від 15 жовтня по 15 грудня 2025 року на українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Краківець–Корчова» можливі значні уповільнення руху вантажного транспорту. Причиною стане планове технічне обслуговування вагових систем та встановлення нових комплексів для радіаційного контролю, повідомляє польська сторона.

Перевізників закликають враховувати потенційні затримки під час маршрутизації та, за можливості, обирати альтернативні пункти перетину кордону, щоб уникнути довгого простою.

Для зручності водіїв створено спеціальну онлайн-карту, на якій можна відстежити накопичення автомобілів перед пунктом пропуску. Це дозволяє планувати поїздки заздалегідь та мінімізувати час очікування на кордоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 12 жовтня стартували нові правила в’їзду до Євросоюзу. Відтепер під час перетину кордону не ставитимуть штампи до паспортів, а натомість скануватимуть обличчя та відбитки пальців.