На кордоні з Польщею не працює база даних: чи є черги і що з поїздами

Польський кордон / © Getty Images

У роботі бази даних прикордонної служби Польщі стався технічний збій, що вплинув на пункти пропуску у двох областях України. Водіїв просять врахувати можливі зміни у часі перетину кордону.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

На всіх польських пунктах пропуску, що прилягають до Львівської та Волинської областей, зафіксовано технічні проблеми в роботі бази даних Прикордонної служби Польщі. Наразі фахівці вже займаються усуненням збою.

Подорожувальникам рекомендують врахувати цю інформацію під час планування поїздок. Станом на зараз скупчення транспорту на в’їзд та виїзд немає.

Про повне відновлення роботи пунктів пропуску повідомлять додатково.

«Також повідомляємо, що потяги будуть оформлюватися у сповільненому режимі«, — додали згодом у ДПСУ.

Нагадаємо, 23 січня біля пункту пропуску Долгобичув — Угринів три десятки польських фермерів провели двогодинну акцію протесту проти імпорту української сільгосппродукції. Попри вимоги обмежити ввезення зерна, цукру та овочів, аграрії не блокували дорогу, оскільки, за даними джерел ТСН, отримали застереження від влади. За інформацією Львівської митниці, рух транспорту залишався вільним, а автомобільні черги на в’їзд та виїзд з України не зафіксовані.