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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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366
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На кордоні з Польщею обмежать роботу одного з пунктів пропуску: деталі

Обмеження триватимуть щонайменше до початку літа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Пункт пропуску на кордоні.

Пункт пропуску на кордоні. / © Reuters

На кордоні України та Польщі діятимуть обмеження на проїзд транспортних засобів на міжнародному автомобільному переході "Устилуг-Зосин". Це триватиме від 30 квітня до, орієнтовно, 5 червня

Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби.

Зазначається, що на КПП з української сторони розпочнеться поточний ремонт міжнародного автопереходу "Устилуг-Зосин". Протягом цього часу частково обмежуватимуть проїзд транспортних засобів смугами руху пункту пропуску.

“Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області запланувала влаштування водовідведення, огородження, дорожньої розмітки та монтаж автоматичних шлагбаумів", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що з польського боку пункту пропуску "Зосин -Устилуг" теж проводиться ремонт сталевої прогонової надбудови мосту через Західний Буг, а також оновлення опор та під'їздів до нього. Це так само призводить до часткового обмеження проїзду, встановлення реверсного руху лише однією смугою половини моста, утруднення і сповільнення трафіку.

Як повідомлялося, на Закарпатті відкрили новий пункт пропуску на кордоні. Новий КПП працює для автомобілів і пішоходів та має суттєво розвантажити трафік на цій ділянці.

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