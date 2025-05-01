На кордоні з Польщею обмежить роботу пункт пропуску: в ДПСУ надали подробиці

Пункт пропуску Корчова — Краківець / © Держприкордонслужба України

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Україно-польський автомобільний прикордонний пункт «Корчова-Краківець» тимчасово обмежує свою роботу.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

За інформацією польської сторони, від 8 травня до середини червня 2025 року на території пункту пропуску «Корчова — Краківець» триватимуть дорожні роботи. Заплановано заміну асфальтного покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі та на виїзному — для пасажирського з боку Польщі.

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У зв’язку з частковим перекриттям ділянок, де проводитимуться роботи, можливе тимчасове зниження пропускної спроможності. Крім того, триває реконструкція й у пункті пропуску «Шегині» з українського боку. Рекомендуємо заздалегідь планувати маршрути та, за можливості, користуватися менш завантаженими пунктами пропуску: «Смільниця», «Нижанковичі», «Рава-Руська», «Грушів», «Угринів».

Нагадаємо, раніше на кордоні України та Польщі запровадили обмеження на проїзд транспортних засобів на міжнародному автомобільному переході «Устилуг-Зосин». Це триватиме від 30 квітня до 5 червня орієнтовно.

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