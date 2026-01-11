Потяг / © Суспільне

На залізничному пункті пропуску «Ягодин» українські прикордонники виявили партію цигарок, яку провідник потяга намагався перевезти до Польщі. Через перевірку понад 400 пасажирів чекали на кордоні дев’ять годин, частина з них запізнилася на свої поїзди у Холмі.

«У поїзді 119 Дніпро-Хелм у персоналу поїзда знайдено приблизно 150 блоків цигарок, через що потяг затримано на кордоні. Останній потяг з Хелму о 18:28 до Варшави», — написала пасажирка написала Аня Пономаренко, яка їхала у цьому потязі.

Згідно з розкладом, потяг «Дніпро — Холм» мав прибувати на залізничний пункт «Ягодин» о 15:14, а у кінцевий пункт призначення — Холм — о 17:52. Вартість квитка складала близько 3900 гривень.

Пасажирка Аня Пономаренко повідомила журналістам, що під час перевірки прикордонники виявили приховані у вентиляційних отворах контрабандні цигарки в купе поруч із її місцем. Через інцидент з потяга були відсторонені начальник і провідник, а понад сім вагонів із пасажирами залишилися заблокованими на кордоні. У прикордонній службі пояснили затримку необхідністю проведення слідчих дій.

За словами Ані, пасажири намагалися отримати інформацію від «Укрзалізниці» через гарячу лінію та соцмережі, але відповіді так і не дочекалися.

Через затримку на вокзалі в польському місті Холм понад п’ятдесят пасажирів вимушені були чекати на прибуття потяга. Одночасно й інші рейси до Польщі зазнавали затримок, зокрема потяг №0940 «Холм — Харків». Ситуацію ускладнював факт того, що місцевий залізничний вокзал перебував на реконструкції: люди змушені були очікувати на морозі або в невеликому вагончику, який тимчасово виконував функції вокзалу.

«Чекаю на поїзд у Холмі. Відправлення має бути через 15 хвилин, а потяга нема, жодної інформації, працівників вокзалу теж немає. У вагончику, що виконує роль зали очікування, понад 50 людей, повітря не вистачає, варіантів чекати деінде немає, а на вулиці мороз», — розповідають очевидці у соцмережах.

Близько опівночі пасажирка Аня Пономаренко повідомила, що потяг «Дніпро — Холм» нарешті вирушив із пункту пропуску «Ягодин». Пасажирам уточнили, що після прибуття у Холм їх чекатимуть автобуси для подальшого транспортування до Варшави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські митники запобігли спробі незаконно вивезти валюту з України до Канади.