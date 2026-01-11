- Дата публікації
Понад 400 пасажирів поїзда "Дніпро - Холм" на 9 годин застрягли на кордоні: яка причина
Масштабна затримка на кордоні була через виявлені тютюнові вироби
На залізничному пункті пропуску «Ягодин» українські прикордонники виявили партію цигарок, яку провідник потяга намагався перевезти до Польщі. Через перевірку понад 400 пасажирів чекали на кордоні дев’ять годин, частина з них запізнилася на свої поїзди у Холмі.
Про це передає ZAXID.NET.
«У поїзді 119 Дніпро-Хелм у персоналу поїзда знайдено приблизно 150 блоків цигарок, через що потяг затримано на кордоні. Останній потяг з Хелму о 18:28 до Варшави», — написала пасажирка написала Аня Пономаренко, яка їхала у цьому потязі.
Згідно з розкладом, потяг «Дніпро — Холм» мав прибувати на залізничний пункт «Ягодин» о 15:14, а у кінцевий пункт призначення — Холм — о 17:52. Вартість квитка складала близько 3900 гривень.
Пасажирка Аня Пономаренко повідомила журналістам, що під час перевірки прикордонники виявили приховані у вентиляційних отворах контрабандні цигарки в купе поруч із її місцем. Через інцидент з потяга були відсторонені начальник і провідник, а понад сім вагонів із пасажирами залишилися заблокованими на кордоні. У прикордонній службі пояснили затримку необхідністю проведення слідчих дій.
За словами Ані, пасажири намагалися отримати інформацію від «Укрзалізниці» через гарячу лінію та соцмережі, але відповіді так і не дочекалися.
Через затримку на вокзалі в польському місті Холм понад п’ятдесят пасажирів вимушені були чекати на прибуття потяга. Одночасно й інші рейси до Польщі зазнавали затримок, зокрема потяг №0940 «Холм — Харків». Ситуацію ускладнював факт того, що місцевий залізничний вокзал перебував на реконструкції: люди змушені були очікувати на морозі або в невеликому вагончику, який тимчасово виконував функції вокзалу.
«Чекаю на поїзд у Холмі. Відправлення має бути через 15 хвилин, а потяга нема, жодної інформації, працівників вокзалу теж немає. У вагончику, що виконує роль зали очікування, понад 50 людей, повітря не вистачає, варіантів чекати деінде немає, а на вулиці мороз», — розповідають очевидці у соцмережах.
Близько опівночі пасажирка Аня Пономаренко повідомила, що потяг «Дніпро — Холм» нарешті вирушив із пункту пропуску «Ягодин». Пасажирам уточнили, що після прибуття у Холм їх чекатимуть автобуси для подальшого транспортування до Варшави.
