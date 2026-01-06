На кордоні з Польщею виявили чоловіка в тайнику вантажівки (фото)

Ухилянт / © ДПСУ

На українсько-польському кордоні викрили чергову спробу нелегального перетину — у вантажівці, що прямувала за кордон, знайшли чоловіка, захованого в спеціальному сховку.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України у Telegram.

У ДПСУ розповіли, що у пункті пропуску «Ягодин» під час детальної перевірки вантажного автомобіля правоохоронці звернули увагу на конструктивні зміни у причепі. Внаслідок огляду було виявлено замаскований тайник, де перебував 24-річний чоловік, який намагався незаконно потрапити до Польщі.

За попередньою інформацією, організатором перевезення був 29-річний водій вантажівки. За грошову винагороду він погодився сховати пасажира та доправити його через державний кордон, минаючи офіційні процедури контролю.

Водія затримали та оголосили йому підозру за статтею, що передбачає відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон України. Чоловіка, якого виявили у сховку, притягнули до адміністративної відповідальності.

Наразі правоохоронні органи з’ясовують усі деталі події та перевіряють можливу причетність інших осіб до організації незаконного маршруту.

