Укрaїнa
153
1 хв

На кордоні з Польщею виявили чоловіка в тайнику вантажівки (фото)

На Волині під час огляду вантажівки правоохоронці знайшли несподіваного «пасажира».

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Ухилянт

Ухилянт / © ДПСУ

На українсько-польському кордоні викрили чергову спробу нелегального перетину — у вантажівці, що прямувала за кордон, знайшли чоловіка, захованого в спеціальному сховку.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України у Telegram.

У ДПСУ розповіли, що у пункті пропуску «Ягодин» під час детальної перевірки вантажного автомобіля правоохоронці звернули увагу на конструктивні зміни у причепі. Внаслідок огляду було виявлено замаскований тайник, де перебував 24-річний чоловік, який намагався незаконно потрапити до Польщі.

За попередньою інформацією, організатором перевезення був 29-річний водій вантажівки. За грошову винагороду він погодився сховати пасажира та доправити його через державний кордон, минаючи офіційні процедури контролю.

/ © ДПСУ

© ДПСУ

/ © ДПСУ

© ДПСУ

/ © ДПСУ

© ДПСУ

Водія затримали та оголосили йому підозру за статтею, що передбачає відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон України. Чоловіка, якого виявили у сховку, притягнули до адміністративної відповідальності.

Наразі правоохоронні органи з’ясовують усі деталі події та перевіряють можливу причетність інших осіб до організації незаконного маршруту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прикордонники назвали країни, куди найчастіше намагаються втекти ухилянти.

153
