На кордоні з Польщею заблокували 14 коней: деяким тваринам стало зле (фото)

На кордоні з Польщею заблокували перевезення 14 коней ФОто Марія Вайнштейн

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На пункті пропуску Краківець-Корчова на українсько-польському кордоні третю добу не можуть перетнути кордон вантажівки з 14 конями. Тварин не пропускають ані до Польщі, ані назад до України. Впродовж цього часу деяким з тварин стало зле, їхнє здоров'я під загрозою.

Про ситуацію повідомила у Facebook Марія Вайнштейн.

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За її словами, коні вже третю добу перебувають у спеціальних транспортних засобах, через що зазнають сильного стресу та фізичного виснаження.

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На пункті пропуску Краківець-Корчова на українсько-польському кордоні третю добу не можуть перетнути кордон 14 коней Фото Марія Вайнштейн

«Їх не пропускають ані до Польщі, ані назад в Україну! Коней просто заблокували на кордоні, не дозволяючи рухатися в жодному напрямку!» — написала вона.

На пункті пропуску Краківець-Корчова на українсько-польському кордоні третю добу не можуть перетнути кордон 14 коней Фото Марія Вайнштейн

Авторка допису стверджує, що стан деяких тварин уже погіршився, а ситуація стає критичною.

«Це живі істоти, а не вантаж! Вони третю добу перебувають у коневозах, зазнають величезного стресу та фізичного виснаження», — наголосила Вайнштейн.

Вона закликала українські та польські відповідальні служби терміново втрутитися в ситуацію, забезпечити коням ветеринарну допомогу та вирішити питання їхнього пропуску через кордон.

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«Ми вимагаємо НЕГАЙНОГО втручання українських та польських відповідальних служб, термінової ветеринарної допомоги та вирішення питання пропуску тварин!» — ідеться в повідомленні.

Також авторка допису закликала поширювати інформацію, щоб привернути увагу до ситуації.

Наразі в оприлюдненому повідомленні не зазначено, чому саме польська та українська сторони не дозволяють перевезти тварин через кордон. Офіційних коментарів прикордонних або ветеринарних служб щодо причин затримки коней у наданій інформації немає.

Нагадаємо, Молдова погодила український прикордонний контроль у двох пунктах пропуску. Йдеться про «Крива-Мамалига» та «Мирне-Табаки». Молдовська сторона вже надала офіційну згоду.

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А днями на кордоні України з Польщею зафіксували найбільші черги автомобілів. Водночас на інших напрямках ситуація відрізняється.

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