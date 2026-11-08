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На кордоні з Польщею заблокували 14 коней: деяким тваринам стало зле (фото)
Тварини третю добу не можуть перетнути кордон.
На пункті пропуску Краківець-Корчова на українсько-польському кордоні третю добу не можуть перетнути кордон вантажівки з 14 конями. Тварин не пропускають ані до Польщі, ані назад до України. Впродовж цього часу деяким з тварин стало зле, їхнє здоров'я під загрозою.
Про ситуацію повідомила у Facebook Марія Вайнштейн.
За її словами, коні вже третю добу перебувають у спеціальних транспортних засобах, через що зазнають сильного стресу та фізичного виснаження.
«Їх не пропускають ані до Польщі, ані назад в Україну! Коней просто заблокували на кордоні, не дозволяючи рухатися в жодному напрямку!» — написала вона.
Авторка допису стверджує, що стан деяких тварин уже погіршився, а ситуація стає критичною.
«Це живі істоти, а не вантаж! Вони третю добу перебувають у коневозах, зазнають величезного стресу та фізичного виснаження», — наголосила Вайнштейн.
Вона закликала українські та польські відповідальні служби терміново втрутитися в ситуацію, забезпечити коням ветеринарну допомогу та вирішити питання їхнього пропуску через кордон.
«Ми вимагаємо НЕГАЙНОГО втручання українських та польських відповідальних служб, термінової ветеринарної допомоги та вирішення питання пропуску тварин!» — ідеться в повідомленні.
Також авторка допису закликала поширювати інформацію, щоб привернути увагу до ситуації.
Наразі в оприлюдненому повідомленні не зазначено, чому саме польська та українська сторони не дозволяють перевезти тварин через кордон. Офіційних коментарів прикордонних або ветеринарних служб щодо причин затримки коней у наданій інформації немає.
Нагадаємо, Молдова погодила український прикордонний контроль у двох пунктах пропуску. Йдеться про «Крива-Мамалига» та «Мирне-Табаки». Молдовська сторона вже надала офіційну згоду.
А днями на кордоні України з Польщею зафіксували найбільші черги автомобілів. Водночас на інших напрямках ситуація відрізняється.