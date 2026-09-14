На кордоні з Польщею закривають один із пунктів пропуску: що відомо

«Шегині — Медика» обмежать для автобусів

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З 20 вересня 2026 року через старт ремонтних робіт на польському боці пункту пропуску «Шегині — Медика» тимчасово припиняється пропуск пасажирських автобусів на виїзд з України.

Про це попереджає Держприкордонслужба.

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Альтернативні маршрути для автобусів

Увесь пасажирський транспорт, який прямує до Польщі, буде перенаправлено на інші пункти перетину. Доступними залишаються:

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«Смільниця — Кросценко»

«Нижанковичі — Мальховіце»

«Краківець — Корчова»

Зміни у системі єЧерга

Для регулярних автобусних маршрутів, у схемах яких передбачено перетин кордону через «Шегині — Медика», не доведеться скасовувати рейси. Для них відкриють можливість реєстрації в системі єЧерга на вказані альтернативні пункти пропуску («Смільниця», «Нижанковичі» та «Краківець»), що дозволить зберегти безперебійний графік міжнародних перевезень.

Нагадаємо, журналіст Михайло Ткач повідомляв, що генеральний прокурор Руслан Кравченко перетнув державний кордон саме через пункт пропуску «Шегині» і виїхав з України.

Раніше ми писали, що відтепер податкова бачитиме кожен перетин кордону.

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