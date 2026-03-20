На кордоні з Польщею з’явилися сканери зі штучним інтелектом

Мобільні скануючі системи із ШІ

На українсько-польському кордоні у тестовому режимі почали працювати мобільні скануючі системи виробництва американської компанії Varex Imaging. Їхньою особливістю є інтегроване використання штучного інтелекту для аналізу зображень.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

У повідомленні наголосили, що використання цих сканерів забезпечить додаткові можливості для виявлення прихованих товарів, а відтак сприятиме протидії митним правопорушенням.

«Інноваційне програмне забезпечення автоматично виявляє потенційні ризики та аномалії, мінімізуючи вплив людського фактору та підвищує точність митного контролю», — повідомили митники.

Це обладнання є універсальним і здатне ефективно сканувати як вантажні транспортні засоби, так і легкові автомобілі та мікроавтобуси.

Наразі сканери зі штучним інтелектом працюють у пунктах пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Краківець».

Після завершення реконструкційних робіт у пункті пропуску «Шегині» скануючу систему буде введено в експлуатацію і на цій ділянці.

«Застосування мобільних скануючих систем дозволить прискорити процедури митного контролю та оформлення. Завдяки високій мобільності та швидкості сканування час на перевірку транспортних засобів значно скорочується, що сприятиме збільшенню пропускної спроможності пунктів пропуску, особливо в умовах підвищеного навантаження», — наголосили у повідомленні.

