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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На кордоні з Польщею зростають черги: які КПП найбільш завантажені

З початком літніх канікул та активізацією туристичного сезону на кордоні зросли черги.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Черга на кордоні.

Черга на кордоні. / © УНІАН

На кордоні України з Польщею очікується суттєве зростання пасажиропотоку через пункти пропуску у Львівській області. Кількість мандрівників збільшиться до 40% у порівнянні зі звичайними показниками

Про це повідомили у пресслужбі 7 прикордонного Карпатського загону.

За інформацією ДПСУ, «Краківець» та «Шегині» будуть найзавантаженішими КПП, особливо на виїзд з України. «Рава-Руська», «Грушів» та «Угринів» матимуть середній рівень завантаження.

Прикордонники радять тих, хто хоче мінімізувати час у дорозі, обирати «Нижанковичі» та «Смільниця». На цих КПП очікується найменше навантаження.

“Для виїзду з України краще обирати будні дні, бажано у ранкові або пізньовечірні години, коли навантаження найменше. Для в’їзду до України вихідні дні є кращим варіантом”, - додали у прикордонному загоні.

Нагадаємо, раніше прикордонники повідомляли про те, що на КПП з Польщею обмежить роботу пункт пропуску. 8 травня на території «Корчова-Краківець» розпочалися дорожні роботи. Вони триватимуть до середини червня 2025-го.

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