640
1 хв

На кордоні з Польщею зупинено оформлення вантажних автомобілів

Порожні вантажні транспортні засоби оформлюються у звичному режимі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На кордоні виникли проблеми

На кордоні виникли проблеми / © Національна поліція України

Сьогодні, 18 січня, на кордоні з Польщею виникли тимчасові проблеми.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

За інформацією польської сторони, у пунктах пропуску «Медика» та «Хребенне» тимчасово призупинено роботу бази даних, яка використовується для оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, що прямують на виїзд з України до Польщі.

«У пункті пропуску „Корчова“ база даних польської митної служби функціонує у сповільненому режимі. Порожні вантажні транспортні засоби оформлюються у звичному режимі. Інші види транспорту проходять прикордонно-митні процедури без змін», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія скасувала дію 13 автомобільних і 7 залізничних пунктів пропуску з Україною. Частина з цих ПП фактично розташована на кордоні з Україною в межах тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

