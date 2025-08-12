Українців попередили про можливі проблеми на кордоні з Польщею

Митниця / © УНІАН

Реклама

На пункті пропуску «Устилуг — Зосин», що на кордоні з Польщею, розпочинаються роботи з заміни дорожнього покриття на смугах руху в напрямку виїзду з України.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Під час проведення ремонтних робіт проїзд транспортних засобів буде організовано у реверсному порядку, що може призвести до значного уповільнення руху і скупчення автомобілів на під’їздах до пункту пропуску.

Реклама

У зв’язку з можливими заторами, водіїв закликають врахувати цю інформацію при плануванні поїздок та, за можливості, обирати для перетину державного кордону інші пункти пропуску.

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно кілька днів, після чого рух у пункті пропуску «Устилуг — Зосин» буде відновлено у звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пасажиропотік через кордон України за перший тиждень серпня піднявся на 1,6% — до 778 тисяч, встановивши новий рекорд із початку війни з Росією. Попередній рекорд у 737 тисяч було зафіксовано у серпні минулого року.