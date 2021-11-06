На кордоні з Росією затримали двох порушників

На кордоні з Росією затримали двох порушників

Один з них виявився громадянином Азербайджану, якому було заборонено в’їзд до РФ.

Під час патрулювання українсько-російської ділянки кордону військовослужбовці Луганського загону, що виконують завдання у складі Об’єднаних сил, затримали двох порушників.

Про це повідомили в суботу, 6 листопада, у пресслужбі ДПСУ.

Громадянина Азербайджану, який намагався потрапити до Росії, затримали в селі Мілове, де він чекав сигналу від провідника — той повинен був маякнути йому ліхтарем з російської сторони кордону і давав вказівки, куди рухатися, мобільним телефоном.

Під час затримання азербайджанець, якому влада РФ заборонила в’їзд до країни намагався втекти від прикордонників, але вони його наздогнали.

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Напередодні ввечері на цьому ж напрямку охоронці кордону затримали ще одного чоловіка.

“Порушити українсько-російський кордон намагався 27-річний громадянин України. На вчинення правопорушення чоловіка підштовхнуло те, що він не мав закордонного паспортного документа, але було велике бажання потрапити до сестри, яка нібито проживає в Росії. Однак спроба пройти непомітним також зазнала фіаско”, - йдеться у повідомленні.

На обох порушників складено матеріали справи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Подальшу їхню долю визначатиме суд.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак звинуватив білоруських силовиків у тому, що вони будують інфраструктуру для переправи нелегальних мігрантів.

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