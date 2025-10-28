ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
546
1 хв

На кордоні з Румунією частково зупиняють рух: що сталося на мосту через Тису

На пункті пропуску Солотвино — Сігету Мармацієй тимчасово перекривають міст через Тису. Румунія продовжила обмеження руху через ремонтні роботи.

Кирило Шостак
Міст через Тису

Міст через Тису / © Фото з відкритих джерел

Державна митна служба України повідомляє про продовження обмежень дорожнього руху на українсько-румунському кордоні у зв’язку з ремонтними роботами на мосту через річку Тиса.

За інформацією Міністерства закордонних справ Румунії, обмеження діятимуть у пункті пропуску “Солотвино — Сігету Мармацієй”. Автомобільний рух через міст буде закритий з 27 жовтня на 33 дні — щоденно у проміжку з 9:00 до 15:30.

Румунська сторона зазначає, що обмеження запроваджені для проведення ремонтних робіт інфраструктури мосту.

Пішохідний рух у цей період здійснюватиметься у звичайному режимі.

Митна служба просить громадян врахувати зазначену інформацію та, за потреби перетину кордону, вибирати інші пункти пропуску.

Раніше повідомлялось, що відтепер для перетину кордону з Румунією автівкою обов’язково потрібно мати сертифікат проходження технічного огляду. Якщо документ відсутній, румунські прикордонники можуть відмовити у в’їзді, навіть за наявності всіх інших необхідних паперів.

