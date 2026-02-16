- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 329
- Час на прочитання
- 1 хв
На кордоні з Румунією на КПП запровадили обмеження: як тепер виїхати
Румунська сторона розпочинає реконструкцію автомобільного мосту через річку Тиса.
Від понеділка, 16 лютого, на українсько-румунському пункті пропуску Солотвино — Сігету-Мармацієй запроваджують тимчасове обмеження руху транспорту.
Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
У будні дні від 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів тимчасово не здійснюватиметься. Водночас пішохідне сполучення залишається без обмежень.
Як пояснили у ДПСУ, обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса. Попередньо, вони триватимуть до 3 квітня.
Прикордонники закликали враховувати цю інформацію під час планування поїздок.
Раніше повідомлялося про обмеження дорожнього руху на українсько-румунському кордоні. Обмеження попередньо триватимуть до 3 квітня.