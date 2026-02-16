На кордоні з Румунією на КПП запровадили обмеження: як тепер виїхати

На кордоні з Румунією до квітня обмежать рух / © facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Від понеділка, 16 лютого, на українсько-румунському пункті пропуску Солотвино — Сігету-Мармацієй запроваджують тимчасове обмеження руху транспорту.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У будні дні від 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів тимчасово не здійснюватиметься. Водночас пішохідне сполучення залишається без обмежень.

Як пояснили у ДПСУ, обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса. Попередньо, вони триватимуть до 3 квітня.

Прикордонники закликали враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

