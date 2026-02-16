ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
329
Час на прочитання
1 хв

На кордоні з Румунією на КПП запровадили обмеження: як тепер виїхати

Румунська сторона розпочинає реконструкцію автомобільного мосту через річку Тиса.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На кордоні з Румунією до квітня обмежать рух

На кордоні з Румунією до квітня обмежать рух / © facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Від понеділка, 16 лютого, на українсько-румунському пункті пропуску Солотвино — Сігету-Мармацієй запроваджують тимчасове обмеження руху транспорту.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

У будні дні від 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів тимчасово не здійснюватиметься. Водночас пішохідне сполучення залишається без обмежень.

Як пояснили у ДПСУ, обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса. Попередньо, вони триватимуть до 3 квітня.

Прикордонники закликали враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

Раніше повідомлялося про обмеження дорожнього руху на українсько-румунському кордоні. Обмеження попередньо триватимуть до 3 квітня.

Дата публікації
Кількість переглядів
329
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie