На кордоні з Румунією відбулися зміни: що потрібно врахувати під час подорожі

Кордон з Румунією / © ДПСУ

Від 10 грудня у деяких пунктах пропуску на українсько-румунському кордоні почала функціонувати цифрова система в’їзду та виїзду EES (Entry/Exit System).

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Зокрема, в пунктах пропуску «Дяківці – Раковець», «Красноїльськ – Вікову де Сус» та «Дякове – Халмеу» до системи почали вносити установчі та біометричні дані.

Процедура передбачає сканування паспорта, фотографування та зняття відбитків пальців громадян третіх країн, зокрема громадян України.

Під час першого перетинання кордону створюватиметься цифровий запис кожного мандрівника, який прямує до ЄС. При наступних перетинах біометричні дані звірятимуть із цим записом.

Дітям до 12 років відбитки пальців не зніматимуть.

Від 10 березня 2026 до системи EES будуть під’єднані усі пункти пропуску на кордоні Румунії з Україною.

Пункт пропуску «Порубне – Сірет» розпочне роботу за новою системою з 9 січня 2026 року.

Робота системи EES в пункті пропуску «Солотвино - Сігету-Мармацієй» була розпочата ще від 12 жовтня.

У ДПСУ пояснили, що система EES впроваджується для прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки, точного обліку термінів перебування іноземців у ЄС та протидії незаконній міграції.

«Звертаємо увагу громадян, що функціонування системи EES не впливає на загальний порядок перетину кордону. Просимо враховувати цю інформацію під час планування подорожей», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі спростували інформацію про нібито масовий виїзд українців за кордон. Реальна статистика чітко демонструє, що почалося зниження пасажиропотоку.