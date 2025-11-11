На кордоні з Румунією зупинили роботу пункту пропуску "Дяківці" - яка причина

Дяківці

У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Дяківці» на кордоні з Румунією тимчасово зупинено оформлення транспортних засобів та пішоходів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Причиною стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України, в результаті яких об’єкт залишився без промислового електроживлення.

Як повідомили в Державній прикордонній службі, зараз тривають роботи з відновлення електропостачання. На час технічної паузи оформлення осіб та транспорту в обох напрямках не здійснюється.

Прикордонники закликають громадян, які планують перетинати українсько-румунський кордон, враховувати цю інформацію та користуватися альтернативними пунктами пропуску — «Красноїльськ» і «Порубне».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пункти пропуску на кордоні України відновили свою роботу після збою в базі даних митниці.