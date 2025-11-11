- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 196
- Час на прочитання
- 1 хв
На кордоні з Румунією зупинили роботу пункту пропуску "Дяківці" - яка причина
Через знеструмлення після російських атак пункт пропуску «Дяківці» тимчасово не працює.
У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Дяківці» на кордоні з Румунією тимчасово зупинено оформлення транспортних засобів та пішоходів.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Причиною стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України, в результаті яких об’єкт залишився без промислового електроживлення.
Як повідомили в Державній прикордонній службі, зараз тривають роботи з відновлення електропостачання. На час технічної паузи оформлення осіб та транспорту в обох напрямках не здійснюється.
Прикордонники закликають громадян, які планують перетинати українсько-румунський кордон, враховувати цю інформацію та користуватися альтернативними пунктами пропуску — «Красноїльськ» і «Порубне».
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пункти пропуску на кордоні України відновили свою роботу після збою в базі даних митниці.