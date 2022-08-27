На кордоні з Румунією відкрили одразу дві дільниці, колію до яких збудували всього за 2 місяці

На кордоні з Румунією відкрили одразу дві дільниці: Рахів — Берлебаш — держкордон та Тересва — держкордон.

Це 19,3 км та 1,1 км нової колії, які були збудовані українськими колійниками за рекордні 2 місяці.

Про це повідомив очільник правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"Ці дві дільниці у майбутньому стануть третім та четвертим стиками на кордоні з Румунією — нашому найбільш завантаженому напрямку. Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня. Це додаткові 3,5 млн тон вантажів на рік", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, ці дві дільниці відкривають перспективу і для нових пасажирських напрямків — міжрегіонального сполучення між Ужгородом та Івано-Франківськом і Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами, як зі сторони Ужгорода, так і зі сторони Івано-Франківська та Чернівців.

"Але це стане можливим одразу після того, як наші румунські колеги відремонтують свою частину дільниці", - зазначив Камишін.

До того часу по цій дільниці буде ходити приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Рахів — Коломия, маршрут якого вже продовжено до станції Ділове, що на кордоні з Румунією.

Нагадаємо, Україна відновила залізничне сполучення з Молдовою.Цей маршрут 25 років не функціонував, тепер по ньому можуть перевозити 10 млн тонн вантажу на рік.

За півтора місяця збудували нове залізничне сполучення з Молдовою

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