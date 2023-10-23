Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На кордоні з Румунією викрили депутата, який допомагав ухилянтам: деталі

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
194
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На кордоні з Румунією викрили депутата, який допомагав ухилянтам: деталі

На кордоні з Румунією викрили депутата, який допомагав ухилянтам: деталі

За послуги організатори брали 5,3 тис. євро. 

Прикордонники разом із Нацполіцією затримали мікроавтобус, що перевозив двох українців. Водієм виявився депутат однієї з районних рад.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Зазначається, що співорганізатором схеми незаконного переправлення чоловіків через державний кордон до Румунії пропонували за 5,3 тис. євро. 

"Головного організатора також затримали. За місцем проживання осіб провели обшуки", - йдеться у повідомленні.

Обох очікує від 5 до 9 років увʼязнення.

На кордоні з Румунією викрили депутата, який допомагав ухилянтам: деталі / ©
На кордоні з Румунією викрили депутата, який допомагав ухилянтам: деталі
На кордоні з Румунією викрили депутата, який допомагав ухилянтам: деталі / ©
На кордоні з Румунією викрили депутата, який допомагав ухилянтам: деталі

Нагадаємо, у Києві затримано посадовця відділу досліджень та розслідувань Антимонопольного комітету, який налагодив злочинний механізм одержання грошей від підприємців.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
194
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація