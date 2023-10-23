Прикордонники разом із Нацполіцією затримали мікроавтобус, що перевозив двох українців. Водієм виявився депутат однієї з районних рад.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Зазначається, що співорганізатором схеми незаконного переправлення чоловіків через державний кордон до Румунії пропонували за 5,3 тис. євро.

"Головного організатора також затримали. За місцем проживання осіб провели обшуки", - йдеться у повідомленні.

Обох очікує від 5 до 9 років увʼязнення.

На кордоні з Румунією викрили депутата, який допомагав ухилянтам: деталі

На кордоні з Румунією викрили депутата, який допомагав ухилянтам: деталі

Нагадаємо, у Києві затримано посадовця відділу досліджень та розслідувань Антимонопольного комітету, який налагодив злочинний механізм одержання грошей від підприємців.

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