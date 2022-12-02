На кордоні з Румунією виявили тіло уже 11-го потопельника: ймовірно, утікав від призову

Річкову ділянку кордону, який проходить Тисою, найчастіше використовують для незаконного переміщення до сусідньої Румунії чоловіків призовного віку.

Українські прикордонники відділу прикордонної служби "Тячів" Мукачівського загону отримали від своїх румунських колег інформацію про виявлення тіла чоловіка з ознаками тривалого перебування під водою.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

У повідомленні йдеться, що від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже одинадцятий випадок виявлення потопельника на українсько-румунській річковій ділянці кордону, де прикордонники фіксують найбільше спроб незаконного перетину.

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"Саме річкову ділянку кордону, який проходить Тисою, переправники найчастіше використовують для незаконного переміщення до сусідньої Румунії чоловіків призовного віку", - уточнили у Держприкордонслужбі.

При цьому ділки, які прагнуть незаконного збагачення, не переймаються збереженням життя та здоров’я своїх "клієнтів", які, намагаються уникнути мобілізації. Підбурюючи військовозобов’язаних на протизаконні дії, переправники не попереджають про небезпеку, яка на них чатує, а щоб чоловіки не бачили, якої складності перепону їм доведеться долати – намагаються переправляти їх у темний час доби.

Крім того, інструктуючи своїх "підопічних" вони забороняють їм повідомляти рідним, у який спосіб та поблизу якого населеного пункту відбуватиметься спроба обійти прикордонні наряди. Таким чином вони отримують впевненість в тому, що зниклих безвісти буде складно знайти.

Отримавши кошти, вони вказують потенційним порушникам кордону напрямок руху і покидають їх сам на сам із холодною та бурхливою водною стихією.

Прикордонники наголошують, що ошукані утікачі від мобілізації мають мізерні шанси перебратися на протилежний бік річки. Глибина Тиси на ділянці, де проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 2,5 метрів, а ширина – 80 метрів.

Нагадаємо, раніше Державна прикордонна служба України закликає порушників не перетинати незаконно українсько-румунський кордон, оскільки там помітили ведмедя.

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