На кордоні з Румунією зафіксували небезпечного звіра: фото

Одна з відеокамер прикордонників, встановлена в горах Івано-Франківщини на ділянці відділу “Шибене”, упіймала в об’єктив ведмедя.

Про це повідомили в неділю, 11 серпня, у пресслужбі ДПСУ.

У повідомленні зазначили, що гуляючи вздовж державного кордону, звір зазирнув у прихований гаджет.

Ведмідь потрапив на відеокамеру прикордонників у Карпатах / Фото: Держприкордонслужба України

“Такі світлини не є рідкісними – дикі хижі тварини регулярно тішать охоронців кордону своїми “портретами”. Та це чергове свідчення того, наскільки для громадян є небезпечними самостійні прогулянки в горах – як для туристів, так і для потенційних порушників кордону”, - попередили у Держприкордонслужбі.

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Раніше повідомлялося, що в румунських Карпатах проживає близько 8000 бурих ведмедів. Це друга за величиною популяція цих хижих ссавців у Європі. Більше їх живе тільки в Росії.

Нещодавно бурий ведмідь на території Румунії напав на 63-річного пастуха овець та серйозно поранив йому ногу. А раніше ведмідь убив 19-річну туристку.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба потішила користувачів соціальних мереж кумедним відео. На кадрах видно, як дикий кабан підкорює бурхливу Тису і чимдуж тікає в ліс.

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