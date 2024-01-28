На кордоні з Румунією затримано ухилянтів з Київської та Чернівецької областей: фото, відео

Біля кордону з Румунією затримали таксі, яке везло "клієнтів" в об’їзд пунктів пропуску.
Прикордонники затримали порушників з Київської та Чернівецької областей під час спроби втекти до Румунії.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону неподалік кордону з Румунією зупинили автомобіль. Ним місцевий таксист мав намір перевезти через кордон в обхід пунктів пропуску двох чоловіків.
Мешканці Київської та Чернівецької областей заплатили за подорож по 2 тис. євро. Керував схемою організатор, якого зараз розшукують. Зараз водію таксі загрожує кримінальна відповідальність, а щодо його "клієнтів" склали матеріали про адміністративне правопорушення.
Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли про найпопулярніші маршрути втечі за кордон.
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