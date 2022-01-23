На кордоні з Румунією знайшли застреленим українського прикордонника

На кордоні з Румунією знайшли застреленим українського прикордонника

Обставини смерті з'ясовують правоохоронці.

У Чернівецькій області біля кордону України з Румунією виявили мертве тіло 19-річного військовослужбовця. Попередня причина смерті – вогнепальне поранення.

Тіло знайшли увечері в п'ятницю, 21 січня. Про це повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко, пише molbuk.ua.

"На місце події викликано карету швидкої допомоги, поінформовано представників правоохоронних органів. Також, на місці події працювала група офіцерів управління прикордонного загону", – розповів Бровко.

У прикордонному підрозділі зазначили, що військовослужбовець строкової служби характеризувався позитивно.

"Про деталі інциденту буде повідомлено пізніше, після з’ясування всіх обставин події, виключно з дозволу слідчих органів", – зазначив Бровко.

Нагадаємо, у Чернівецькій області у ніч проти 23 січня 22-річний військовослужбовець отримав вогнепальне поранення.

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