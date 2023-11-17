Ще одна країна може приєднатися до блокади: на кордоні зі Словаччиною зросли черги вантажівок

На кордоні зі Словаччиною через бойкот перевізників росте черга з вантажівок. До блокади можуть приєднатися також угорці.

Про це розповіла речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська у коментарі "Укрінформу".

Що відбувається на кордоні

За її даними, внаслідок того, що вантажівки продовжують прибувати з пунктів пропуску з польського кордону, черга лише збільшується.

"Станом на учора, 16 листопада, у нас на пункті пропуску "Ужгород" на словацькому кордоні було 900 машин. Черга потроху рухається – ми оформляємо 250 машин, ця цифра відображає нашу пропускну спроможність за добу. Кількість машин, які проходять кордон за день, не змінилася", - йдеться у повідомленні.

Тим часом ситуація на українсько-польському кордоні не вгамовується. Водії стоять по два тижні в чергах, на словацькому кордоні вони можуть проїхати за три-чотири дні, через що їдуть на пункт пропуску "Ужгород".

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"Закарпатські митники також скеровують водіїв на угорський пункт пропуску "Тиса", де більші потужності митниці, хоча більшість водіїв обирають КПП "Ужгород" на словацькому кордоні через додаткову відстань у 150 км до маршруту, а також через те, що на автобанах Угорщини діють деякі обмеження щодо ваги вантажівок", - вказано у повідомленні.

На Закарпатській митниці припустили, якщо ситуація не вирішиться найближчим часом, то до блокади з боку Польщі та Словаччини також приєднається Угорщина.

Словаччина приєдналася до блокади

У четвер, 16 листопада, Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) від 13:00 заблокував пункт пропуску на кордоні з Україною “Вишнє Нємецьке – Ужгород” зі словацького боку. Попереджувальна акція тривала одну годину.

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожує заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі свого боку, якщо Європейська комісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу.

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