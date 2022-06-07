На кордоні з Сумщиною окупанти зосередили 3 батальйонні тактичні групи - Генштаб

Російські окупанти зосередили військові підрозділи на кордоні України з РФ на Сіверському напрямку.
Таким чином окупанти намагаються відволікати Збройні сили України.
Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування Сил оборони продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп", - йдеться в повідомленні.
Також минулої доби з території РФ російські окупанти з мінометів обстріляли підрозділи українських військ в районах населених пунктів Ходине та Велика Писарівка Сумської області.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині.
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