На кордоні з Сумщиною зменшилася активність російських окупантів: військовий розповів подробиці

Біля кордону РФ з Сумщиною фіксується зменшення активності російських окупантів.

Про це в ефірі “Еспресо” розповів речник 117-ї ОБрТрО Лантушенко.

За його словами, ситуація на кордоні в Сумській області - дуже динамічна.

“Якщо ще кілька тижнів тому ми зафіксували збільшення ворожих військ, особового складу та техніки на кордоні з Сумщиною, то зараз ситуація змінилась. За даними нашої розвідки та підрозділів Сил оборони, які працюють безпосередньо в тій зоні відповідальності, сьогодні не можна констатувати, що ворог накопичує та збільшує свої сили та резерви. Ми навіть фіксуємо зменшення мінометних, або артилерійських обстрілів”, - розповів Дмитро Лантушенко.

Він також додав, що російські окупанти, попри зменшення загальної активності на кордоні, активніше почали застосувати дрони.

Нагадаємо, що на Сумщині напередодні ППО збила російську крилату ракету.

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