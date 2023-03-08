На кордоні з Угорщиною не працюють п'ять пунктів пропуску: що сталося

Призупинено оформлення і пропуск через державний кордон осіб і транспортних засобів у пунктах пропуску "Тиса", "Лужанка", "Косино", "Дзвінкове" та "Вилок".

У п'яти пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні призупинили оформлення і пропуск пішоходів й транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"За інформацією отриманою від угорської сторони, від 10:00 8 березня у зв'язку з оновленням інформаційної системи тимчасово призупинено оформлення і пропуск через державний кордон осіб і транспортних засобів у пунктах пропуску "Тиса", "Лужанка", "Косино", "Дзвінкове" та "Вилок"", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок. Про відновлення пропускних операцій у ДПСУ повідомлять додатково.

Нагадаємо, у Чернівецькій області прикордонники затримали чотирьох молодих українців, які з ризиком для життя планували переплисти річку Прут на надувному матраці, щоб потрапити до Румунії.

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