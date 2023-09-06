На кордоні з Угорщиною один з пунктів пропуску працюватиме з обмеженнями: подробиці

Громадян попередили про обмежену роботу у пункті пропуску "Дзвінкове".

Пункт пропуску для автомобільного та пішохідного сполучення "Дзвінкове – Лоня", що на українсько-угорському кордоні, у четвер, 7 вересня, працюватиме обмежено.

Про це повідомили у Закарпатській митниці.

"За оприлюдненою інформацією Батівської селищної ради Берегівського району, завтра, 7 вересня, від 09:00 до 17:00 в с. Горонглаб буде тимчасово припинено електропостачання. Відповідно, розташований поруч пункт пропуску для автомобільного та пішохідного сполучення "Дзвінкове – Лоня", що на українсько-угорському кордоні, у зазначений час працюватиме обмежено", - йдеться у повідомленні.

За словами прикордонників, митний пост перейде на аварійне постачання електроенергії (дизель-генератор), що може призвести до збільшення часу митного оформлення.

Громадян просять врахувати зазначену інформацію під час планування подорожі у вказаному напрямку 7 вересня.

Нагадаємо, СБУ викрила на корупції чиновницю Державної податкової служби в Одеській області, а також ліквідувала нові корупційні схеми на Одеській, Львівській та Житомирській митницях.

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