На кордоні з Угорщиною - сотні "євроблях": українці квапляться до закінчення пільгового розмитнення

На кордоні з Угорщиною - сотні "євроблях": українці квапляться до закінчення пільгового розмитнення

Трафік збільшився у сотні разів, машини на розмитнення їдуть не лише з Угорщини, а й із країн Балтії, Польщі та інших.

На кордоні України у Закарпатській області утворились кілометрові черги автомобілів, які везуть на пільгове розмитнення.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, на кордоні з Угорщиною черги розтягнулися на декілька кілометрів та іноді сягають до 800 автомобілів. Трохи краща ситуація на словацько-українському кордоні, однак вона також викликає неабияке занепокоєння.

"Люди перебувають у транспортних засобах по декілька діб, на спеці та без належних санітарних умов", – розповів голова ОВА.

Микита уточнив, що йдеться про чергу лише транспортних засобів, які ввозяться для розмитнення.

"Це не стосується загального трафіку, туристів, транзиту та інших. Ця категорія рухається спокійно, черг на цих смугах майже немає", – запевнив він.

Голова ОВА зазначив, що трафік збільшився у сотні разів, машини на розмитнення їдуть не лише з Угорщини, а й із країн Балтії, Польщі та інших.

"Значна частина авто не має відповідно оформлених документів, що значно ускладнює пропуск та оформлення. Є й інші чинники операційного характеру, які потребують негайної оптимізації", – підсумував Микита.

Нагадаємо, що 21 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який від 1 липня відновлює оподаткування транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

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