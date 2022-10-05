На кордоні з Угорщиною тимчасово не працюватиме один з пунктів пропуску

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На Закарпатті тимчасово не працюватиме пункт пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною через технічні роботи.

Про це повідомляє Закарпатська ОВА.

"Сьогодні на кордоні з Угорщиною тимчасово не працюватиме митний пост "Дзвінкове". Закарпатська митниця повідомляє про проведення монтажних робіт зі встановлення дизель-генератора", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА, роботи планують завершити до 12-ї години.

Нагадаємо, ФСБ здійснює "фільтрацію" українців на кордоні з Естонією.

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