На кордоні з Угорщиною тимчасово не працюватиме один з пунктів пропуску

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На Закарпатті тимчасово не працюватиме пункт пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною через технічні роботи.
Про це повідомляє Закарпатська ОВА.
"Сьогодні на кордоні з Угорщиною тимчасово не працюватиме митний пост "Дзвінкове". Закарпатська митниця повідомляє про проведення монтажних робіт зі встановлення дизель-генератора", – йдеться у повідомленні.
За інформацією ОВА, роботи планують завершити до 12-ї години.
Нагадаємо, ФСБ здійснює "фільтрацію" українців на кордоні з Естонією.
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