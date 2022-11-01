На кордоні з Угорщиною тимчасово припинив роботу один із пунктів пропуску

Прикордонники закликали громадян, які планують перетинати кордон з Угорщиною, не обирати пункт пропуску "Дзвінкове".

На українсько-угорському кордоні тимчасово припинив роботу пункт пропуску "Дзвінкове".

Про це сьогодні, 1 листопада, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

За словами прикордонників, оформлення осіб та транспортних засобів в пункті пропуску "Дзвінкове" призупинено у зв’язку з виходом із ладу програмного забезпечення.

"Просимо врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок та, по можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Коли ж відновить роботу ПП, наразі не повідомляється.

Українці за кордоном

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські війська постійними ракетними ударами і атаками дронами-камікадзе не дають українцям, які виїхали за кордон, повертатися додому.

За даними ООН, від 24 лютого кордон України перетнули понад 11 мільйонів людей. Більшість з вимушених переселенців бажали б після закінчення війни повернутися додому.

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