На кордоні з Угорщиною виявили саморобний безпілотник: фото та відео

Контрабандисти хотіли використати “дрон”, щоб переправити через кордон велику партію безакцизних сигарет.
На околиці села Підвиноградів Берегівського району Закарпатської області прикордонники виявили місце запуску виготовленого вручну безпілотного літального апарата. З його допомогою контрабандисти планували переправити через кордон з Угорщиною велику партію тютюнових виробів без акцизу.
Про це в середу, 13 грудня, повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
Окрім саморобного безпілотника, тут був автомобіль із пусковою установкою для “літачка” з пультом управління, балон, компресор та ноутбук із завантаженою картою українсько-угорської ділянки кордону.
Прикордонники виявили на місці запланованого запуску безпілотника майже 1500 пачок безакцизних цигарок, які контрабандисти мали намір переправити до Угорщини, але покинули, коли зрозуміли, що їх викрито.
Про знахідку правоохоронці повідомили співробітників Бюро економічної безпеки в Закарпатській області, Закарпатської прокуратури та Нацполіції.
У діях невстановлених наразі ділків вбачають ознаки правопорушень за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ст. 282 (порушення правил використання повітряного простору) ККУ.
Нагадаємо, раніше у місті Білгород-Дністровську Одеської області міжвідомча група правоохоронців припинила діяльність нелегальної лінії з виробництва сигарет.
Читайте також: