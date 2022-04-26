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На кордоні з Угорщиною змінили графік роботи на пунктах пропуску

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На кордоні з Угорщиною змінили графік роботи на пунктах пропуску

Державна прикордонна служба України

На українсько-угорському кордоні змінюється режим функціонування двох пунктів пропуску.

Від 26 квітня на кордоні з Угорщиною змінюється режим функціонування пунктів пропуску "Дзвінкове" та "Косино".

Про це інформують у МВС.

Зазначається, що оформлення осіб та транспортних засобів буде здійснюватися у пункті пропуску "Косино - Барабаш" від 08:00 до 20:00; а у "Дзвінкове - Лонья" від 08:00 до 19:00.

"Просимо врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних поїздок", - закликали громадян у МВС.

Нагадаємо, в Угорщині почали транслювати українські телеканали, серед яких і "1+1".

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