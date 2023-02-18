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На кордоні з Угорщиною зупинили авто, набите готівкою на понад 3 млн грн (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На кордоні з Угорщиною зупинили авто, набите готівкою на понад 3 млн грн (фото)

Фото: Державна прикордонна служба України

Чоловік намагався завести до України незадекларовані кошти.

На україснько-угорському кордоні прикордонники затримали чоловіка, який намагався в'їхати до України із незадекларованою готівкою на суму 3,3 млн гривень.  

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Таку суму ввечері, 17 лютого, виявили прикордонники зі співробітниками митниці у 57-річного чоловіка у пункті пропуску "Тиса​​" під час перевірки авто. 

Водій ховав кошти у декількох сумках, порожнинах салону авто та у багажнику.

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Виявлені кошти вилучили. Обставини справи з'ясовуються.

Нагадаємо, українець намагався перевезти через кордон 9 млн купюрами по 100 грн (фото).

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Дата публікації
Перегляди
1141
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