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На кордоні з Угорщиною можливі затримки: у чому причина
Українців попередили, що на кордоні з Угорщиною можливі затримки.
На кордоні з Угорщиною фіксують ускладнення руху. Інформацію слід враховувати під час планування поїздок.
Про це інформує ДПСУ.
Що відомо про обмеження
Так, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області повідомляє, що у період від 16 до 18 червня 2026 року в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Вилок-Тисабеч» заплановано проведення комплексу робіт із заміни модульних споруд.
«Через це можливе уповільнення ритмічності роботи пункту пропуску», — зазначається у повідомленні.
Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок за кордон.
Раніше мандрівників попередили про ускладнення на кордоні в напрямку Польщі. Так, на пункті пропуску «Шегині-Медика» можливі затримки в оформленні автобусів через ремонтні роботи Орієнтовно пропускна спроможність може знизитися до близько 8 автобусів за 12 годин.