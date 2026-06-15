На кордоні з Угорщиною можливі затримки: у чому причина

Черги на кордоні / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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На кордоні з Угорщиною фіксують ускладнення руху. Інформацію слід враховувати під час планування поїздок.

Про це інформує ДПСУ.

Що відомо про обмеження

Так, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області повідомляє, що у період від 16 до 18 червня 2026 року в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Вилок-Тисабеч» заплановано проведення комплексу робіт із заміни модульних споруд.

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«Через це можливе уповільнення ритмічності роботи пункту пропуску», — зазначається у повідомленні.

Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок за кордон.

Раніше мандрівників попередили про ускладнення на кордоні в напрямку Польщі. Так, на пункті пропуску «Шегині-Медика» можливі затримки в оформленні автобусів через ремонтні роботи Орієнтовно пропускна спроможність може знизитися до близько 8 автобусів за 12 годин.

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