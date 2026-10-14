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На кордоні з Угорщиною виникнуть затримки: що зміниться 15 жовтня
Через технічні роботи та тимчасові обмеження електропостачання перетин кордону буде сповільнено.
У четвер, 15 жовтня, на пункті пропуску «Чоп (Тиса)» на кордоні України з Угорщиною можливе уповільнення перетину кордону як для легкових автомобілів, так і для вантажного транспорту.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Причиною цих незручностей називають технічні роботи та тимчасові обмеження електропостачання.
За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, роботи триватимуть від 09:00 до 17:00.
«У зв’язку з виконанням робіт і тимчасовим обмеженням електропостачання, здійснення контрольних операцій у пункті пропуску буде уповільнено», — йдеться в повідомленні ДПСУ.
У прикордонній службі закликали громадян і перевізників врахувати цю інформацію під час планування поїздок та перетину державного кордону.
Нагадаємо, раніше через ремонтні роботи на залізничній станції Чоп було тимчасово змінено пасажирське залізничне сполучення через українсько-словацький кордон.