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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
1 хв

На кордоні з Угорщиною виникнуть затримки: що зміниться 15 жовтня

Через технічні роботи та тимчасові обмеження електропостачання перетин кордону буде сповільнено.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Пункт пропуску Чоп (Тиса)

Пункт пропуску Чоп (Тиса) / © ДПСУ

У четвер, 15 жовтня, на пункті пропуску «Чоп (Тиса)» на кордоні України з Угорщиною можливе уповільнення перетину кордону як для легкових автомобілів, так і для вантажного транспорту.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Причиною цих незручностей називають технічні роботи та тимчасові обмеження електропостачання.

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, роботи триватимуть від 09:00 до 17:00.

«У зв’язку з виконанням робіт і тимчасовим обмеженням електропостачання, здійснення контрольних операцій у пункті пропуску буде уповільнено», — йдеться в повідомленні ДПСУ.

У прикордонній службі закликали громадян і перевізників врахувати цю інформацію під час планування поїздок та перетину державного кордону.

Нагадаємо, раніше через ремонтні роботи на залізничній станції Чоп було тимчасово змінено пасажирське залізничне сполучення через українсько-словацький кордон.

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