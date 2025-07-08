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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На кордоні з Угорщиною закрили пункт пропуску: яка причина

На Закарпатті через складні погодні умови призупинили роботу пункту пропуску «Дзвінкове».

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Дзвінкове — Лонья

Дзвінкове — Лонья / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

У вівторок, 8 липня, у Закарпатській області тимчасово припинив роботу пункт пропуску «Дзвінкове — Лонья» на кордоні з Угорщиною. Причиною стали наслідки негоди.

Про це повідомили в ДПСУ.

ДПСУ закликає мандрівників враховувати ці зміни під час планування поїздок за кордон. Для перетину українсько-угорського кордону наразі рекомендують користуватися пунктами пропуску «Косино» або «Велика Паладь».

Нагадаємо, від 7 липня 2025 року у пункті пропуску «Солотвино — Сігету-Мармацієй» на кордоні України з Румунією тимчасово обмежили оформлення транспортних засобів.

Також ми повідомляли, що на кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт «Велика Паладь — Нодьгодош». Він здатен щороку обслуговувати понад 70 тисяч авто та 220 тисяч пішоходів.

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