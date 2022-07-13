Білоруси оновлюють техніку на кордоні з Україною і особовий склад - Генштаб

Білоруські війська на кордоні з Україною почали проводити перегрупування.

Триває ротація особового складу та техніки.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках у підрозділах збройних сил Республіки Білорусь, що виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону, проведено ротацію частини особового складу та техніки. Триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

І далі зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.

Нагадаємо, що парою українських штурмовиків завдано удар по складу боєприпасів та скупченню противника в районі Новопетрівки на Херсонщині.

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