На кордоні з Україною затримали росіянку зі снайперським прицілом

Громадянка сказала, що рюкзак належить її синові.

В Луганській області прикордонники зупинили громадянку Росії, яка намагалася провезти через кордон заборонені речі.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Учора, 23 вересня у пункті пропуску "Мілове", що на українсько-російському кордоні, прикордонники зупинили для перевірки автомобіль "Опель", який їхав з України в Росію. Окрім водія їхала пасажирка - громадянка Росії.

"Під час огляду автівки прикордонники та працівники митниці виявили у багажі росіянки небезпечні речі. Серед яких - нічний снайперський приціл уніфікований, бікфордів шнур, три мисливських ножі, металеві кайданки, кобуру до пістолета Макарова та один набій калібру 7,62 мм. Власниця речей пояснила, що не звернула увагу на рюкзак, який нібито належить її сину, так як забирала усі речі, які мала", - повідомляють в МВС.

Небезпечні предмети вилучені. За фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 333 ККУ(Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Нагадаємо, що контрабандист з Узбекистану намагався пронести через митний пункт в індійському Делі золото, замаскувавши його під вставними зубами.

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