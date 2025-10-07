На кордоні з ЄС знищили партії українських яєць: в чому справа

Яйця / © pixabay.com

На кордонах із Польщею та Словаччиною виявили кілька партій українських курячих яєць, уяких знайшли залишки антибіотиків. Увесь вантаж було утилізовано, а експорт із птахофабрики, що виробила ці яйця, тимчасово призупинено.

Про це повідомило видання Latifunfist.

Заражені партії вилучили під час контролю у пунктах пропуску, щоб запобігти потраплянню продукції до споживачів. Як повідомляє система RASFF Window, схожі порушення фіксувалися і під час експорту через Нідерланди.

В асоціації пояснили, що використання антибіотиків у період яйценосності суворо заборонене, а отриману в цей час продукцію потрібно знищувати. Поки триває розслідування, експорт із підприємства призупинено. За інформацією Latifunfist, йдеться про компанію Ovostar (торгова марка «Ясенсвіт»).

У Держпродспоживслужбі підтвердили, що отримали повідомлення через систему RASFF від Польщі, Нідерландів і Латвії про виявлення антибіотиків у партіях українських яєць. Водночас випадків із Францією не зафіксовано.

Тим часом французька асоціація CNPO розпочала інформаційну кампанію проти імпорту українських яєць. Її представники заявляють, що українська продукція може не відповідати стандартам ЄС, зокрема через дозвіл кліткового утримання курей в Україні. У CNPO наголошують, що антибіотики, виявлені в окремих партіях, заборонені в Євросоюзі вже понад 15 років, і закликають посилити контроль за імпортом, щоб гарантувати безпеку споживачів.

Попри цей інцидент, українська яєчна галузь демонструє стабільне зростання експорту. За даними «Союзу птахівників України», у серпні 2025 року за кордон відправили 168,2 млн штук яєць на суму $16,4 млн, що на 81,9% більше, ніж за той самий місяць торік. Загалом за вісім місяців 2025 року експорт приніс $119,5 млн — у 2,6 раза більше, ніж у 2024-му.

Основними імпортерами українських яєць залишаються Іспанія (11%), Велика Британія (10,6%) та Хорватія (10,9%). Найбільші обсяги поставок у серпні спрямували до Іспанії (37,1 млн штук), Чехії (28,9 млн) та Польщі (21,7 млн).

