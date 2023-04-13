На кордоні затримали п'яного "Ромео" з Молдови, який впав у рів та заснув: чим усе закінчилось

Чоловік вже мав заборону на в'їзд до України.

В Одеській області на кордоні затримали 35-річного громадянина Молдови, який йшов до своєї коханої з України поза межами пункту пропуску.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, 35-річний "Ромео" з Молдови раніше незаконно перетинав український кордон, через що йому заборонили в'їзд до нашої держави на 5 років. Проте 12 квітня він вирішив знову порушити законодавство та вирушив до своєї коханої, яка мешкає в одному з населених пунктів Одещини.

Оскільки чоловік був напідпитку, він не зміг подолати інженерні перешкоди на кордоні: громадянин Молдови впав у рів та заснув, а коли прокинувся його вже зустріли прикордонники.

Чоловіку ще на 10 років заборонили в'їзд до України.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що у Волинській області, можуть виникнути черги. Причиною називають протест аграріїв на території Польщі.

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