На кордоні затримали ще одного "вдівця" призовного віку, який намагався втекти з України

Після "смерті" дружина ще двічі встигла побувати за кордоном.

На Вінниччині прикордонники Могилів-Подільського загону затримали 40-річного харків’янина, який намагався перетнути кордон, сфальсифікувавши смерть дружини.

Затриманий надав копію свідоцтва про смерть дружини, сподіваючись виїхати за кордон з двома дітьми як їх єдиний опікун.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"У копії «свідоцтва про смерть» було зазначено «смерть» дружини у червні 2021 року. Однак під час перевірки встановлено, що після «смерті», у серпні 2021 року, жінка двічі перетинала державний кордон та літала відпочивати з родиною до Єгипту", - повідомляють прикордонники.



На період дії воєнного стану українцям віком від 18 до 60 років виїзд за межі країни заборонено.

Нагадаємо, киянин підробив документи про смерть дружини, щоб виїхати з дітьми за кордон.

Прикордонники також затримали чоловіка, який ховався у "пакунку для малюка".

