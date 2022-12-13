На кордоні затримали українців з надувними дитячими кругами: планували переплисти річку, для зігрівання обмотавшись харчовою плівкою

Прикордонники затримали двох чоловіків, які дуже хотіли потрапити до Румунії.

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали двох жителів Одещини, які планували потрапити до Румунії, перепливши річку на надувних дитячих кругах.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

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Відчайдухи планували незаконно потрапити до Румунії, перепливши Тису, незважаючи на ризики підводних течій, крижану воду та встелене кам’яними брилами дно. Щоб не переохолодитися, вони вирішили замотатися в харчову плівку, а як плав засіб через річку - обрали дитячі надувні круги. Сухий одяг, особисті речі, документи та гроші вони склали в мішки для сміття.

Самі ж прикордонники зауважують, що від 24 лютого зафіксовано чимало випадків загибелі людей, які намагалися незаконно потрапити за кордон, перепливаючи річку Тиса.

Затримані жителі Одещини запевнили, що не знали про фатальні спроби своїх попередників.

На порушників склали документи адмінпровадження за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справу скерували до суду.

Нагадаємо, що 28-річний житель Одеси хотів незаконно перебратися через кордон із своїм котом. За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники оформили на затриманого чоловіка документи адміністративного провадження.

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