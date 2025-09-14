ТСН у соціальних мережах

382
1 хв

На кордоні затримали чоловіка з паспортом Саудівської Аравії: що з’ясувалося (фото)

Порушник запропонував прикордонникам 100 тисяч гривень хабаря, щоб уникнути відповідальності.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Фальшивий паспорт Саудівської Аравії

Фальшивий паспорт Саудівської Аравії / © Держприкордонслужба

На Закарпатті 33-річний львів’янин намагався перетнути кордон за підробленим паспортом громадянина Саудівської Аравії. Порушника затримали у пункті пропуску «Малий Березний».

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Прикордонники зазначили, що чоловік спершу вдавав іноземця і говорив англійською. Коли ж його викрили, запропонував 100 тисяч гривень хабаря, щоб уникнути відповідальності.

/ © Держприкордонслужба

© Держприкордонслужба

/ © Держприкордонслужба

© Держприкордонслужба

На місце злочину викликали поліцію.

Правоохоронцям порушник зізнався, що підроблений документ за 550 доларів отримав із Саудівської Аравії, де живе його батько. Він планував, скориставшись цим документом, виїхати до родичів у Бельгію.

/ © Держприкордонслужба

© Держприкордонслужба

За використання фальшивого паспорта та пропозицію хабаря щодо затриманого розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше на українсько-молдовському кордоні під час переслідування прикордонниками загинув 23-річний харків’янин, який намагався незаконно перетнути державний рубіж.

