На користь України конфіскували активи російського олігарха – подробиці

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту, підготовлений за матеріалами ДБР, та стягнув в дохід держави 100% корпоративних акцій ПрАТ "Пентопак" та дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна", фактичним кінцевим власником яких є російський олігарх Іван Саввіді.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Іван Саввіді є російським підприємцем грецького походження, який має тісний зв’язок з владою РФ.

Російсбких олігарх причетний до антиукраїнської діяльності та після початку повномасштабної агресії Росії неодноразово надавав благодійну допомогу так званій "ДНР".

Раніше під час розслідування ДБР ці активи, а також комплекс нежитлових приміщень, кошти на банківських рахунках на загальну суму 23,4 млн грн та $345 тисяч, а також транспортні засоби були арештовані й передані до управління АРМА.

Нагадаємо, ДБР арештувало майно родини бізнесмена Ігоря Гринкевича і взялось за нерухомість Морозюк.

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