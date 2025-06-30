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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2 хв

На Костянтинівському напрямку прогнозують бої за водосховище - військовий оглядач

На Костянтинівському напрямку фронту тривають запеклі бої — росіяни знову намагаються прорватися в ключових точках.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Клебан-Бицьке водосховище

Клебан-Бицьке водосховище / © Вікіпедія

Стала відома ситуація на Костянтинівському напрямку фронту.

Про це інформує 30 червня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.

  • Ворог все ж знову заскочив на околиці Попового Яру, намагається закріпитися. По Полтавці - без змін.

  • Біля Русиного Яру наші воїни стримують окупантів. 

  • В Яблунівці триває пекло. Там російські військові концентрують найбільші зусилля, їх дуже важко стримувати.

  • Також ворог з Романівки та Зорі намагається продертися до Олександро-Калинового та в обхід села зі сходу, у бік Клебан-Бицького водосховища.

  • Водосховище - це серйозний природний барʼєр на південних підходах до Костянтинівки. За нього будуть дуже серйозні бої.

  • У районі Коптєвого ворог мав просування біля села, а також у напрямку Новоторецького.

  • На інших ділянках переважно без змін.

  • Вже традиційно, в останній можливий момент напрямок був посилений, і це приносить результати - ворога дещо загальмували. Вже нема кілометрових темпів на добу.

  • Але те, що відбувається північно-східніше Торецька - викликає занепокоєння.

  • Наче і там сповільнили просування ворога, але ситуація дуже загрозлива. Бо ворог вийшов на оперативний простір в бік Білої Гори та Олександро-Шультиного.

Нагадаємо, на Донеччині ворог взяв високий темп просування. І поки наші закордонні партнери удають, що якось впливають на війну, на фронті у нас складається дуже погана ситуація.

Російські окупанти вкладають зараз дуже великі сили у завдавання максимальних руйнувань, у просування за будь-яку ціну — тобто в можливість переконати всіх у своєму повному домінуванні на полі бою.

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