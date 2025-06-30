На Костянтинівському напрямку прогнозують бої за водосховище - військовий оглядач

Клебан-Бицьке водосховище / © Вікіпедія

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Стала відома ситуація на Костянтинівському напрямку фронту.

Про це інформує 30 червня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.

Ворог все ж знову заскочив на околиці Попового Яру, намагається закріпитися. По Полтавці - без змін.

Біля Русиного Яру наші воїни стримують окупантів.

В Яблунівці триває пекло. Там російські військові концентрують найбільші зусилля, їх дуже важко стримувати.

Також ворог з Романівки та Зорі намагається продертися до Олександро-Калинового та в обхід села зі сходу, у бік Клебан-Бицького водосховища.

Водосховище - це серйозний природний барʼєр на південних підходах до Костянтинівки. За нього будуть дуже серйозні бої.

У районі Коптєвого ворог мав просування біля села, а також у напрямку Новоторецького.

На інших ділянках переважно без змін.

Вже традиційно, в останній можливий момент напрямок був посилений, і це приносить результати - ворога дещо загальмували. Вже нема кілометрових темпів на добу.

Але те, що відбувається північно-східніше Торецька - викликає занепокоєння.

Наче і там сповільнили просування ворога, але ситуація дуже загрозлива. Бо ворог вийшов на оперативний простір в бік Білої Гори та Олександро-Шультиного.

Нагадаємо, на Донеччині ворог взяв високий темп просування. І поки наші закордонні партнери удають, що якось впливають на війну, на фронті у нас складається дуже погана ситуація.

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Російські окупанти вкладають зараз дуже великі сили у завдавання максимальних руйнувань, у просування за будь-яку ціну — тобто в можливість переконати всіх у своєму повному домінуванні на полі бою.