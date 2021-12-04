На КПВВ на Донбасі громадяни хотіли за 500 грн перетнути лінію розмежування без проходження самоізоляції

На КПВВ на Донбасі громадяни хотіли за 500 грн перетнути лінію розмежування без проходження самоізоляції

Загалом було зафіксовано дві спроби підкупу.

Рух у більшості пунктах пропуску заблокований з боку тимчасово окупованої території України. Щоденно відкритий лише КПВВ "Станиця Луганська".

Про це повідомляють у МВС.

Також читайте На Донбасі із семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише на одному

"Робота усіх КПВВ на лінії розмежування розпочинається щоденно від 08:00 та триває до 16:00. Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України", - сказано в повідомленні.

У МВС уточнили, що для перетину лінії розмежування щоденно працює лише "Станиця Луганська". Там за тиждень на тимчасово окуповану територію України пройшли 6 281 особа, а на контрольовану територію – 5 904 особи. Загалом протягом останнього тижня пасажиропотік зменшився на 18%.

Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" бойовики розблоковували рух у понеділок та п’ятницю. Лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнули 410 осіб та 91 транспортний засіб до тимчасово окупованої частини Донеччини. Водночас 231 особа та 55 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Також читайте На Донбасі із семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише на одному

Крім того, у "Новотроїцькому" прикордонники зафіксували дві спроби підкупів. Громадяни пропонували правоохоронцям 500 та 1600 гривень за пропуск на контрольовану територію без встановлення застосунку "Вдома" для проходження самоізоляції. Їх передали поліції для ухвалення відповідного правового рішення.

Слід зауважити, що через пандемію коронавірусу громадяни України, які підлягають самоізоляції, під час прямування на контрольовану українською владою територію зобов’язані встановити та активувати застосунок "Вдома". Якщо вони не можуть його встановити, то підлягають обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування, окрім цього, необхідно мати й поліс страхування.

Водночас самоізоляція припинятиметься, якщо отримати негативний результат ПЛР-тесту або експрестесту, який проведено після перетину КПВВ. Крім того, передбачено широкий перелік категорій громадян, до яких самоізоляція не застосовується.

Як повідомлялося, мешканці окупованих територій не підлягають самоізоляції, якщо отримали запрошення на вакцинацію з українським ідентифікатором.

Читайте також: