На Краматорському напрямку окупанти намагаються "паралізувати" системи управління та зв’язку ЗСУ - Генштаб

Російські окупанти продовжують наступальні дії в напрямку Бахмута і Краматорська на Донеччині.

Для виведення з ладу системи управління та зв’язку ЗСУ вони активно застосовують станції радіоелектронної боротьби.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки.

Намагаючись порушити роботу системи управління та зв’язку Сил оборони ворог активно застосовує комплекси радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із ствольної артилерії райони Івано-Дар’ївки, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС. Завдали авіаційного удару неподалік Спірного.

. Зараз вони Нагадаємо, що російські окупанти намагаються й далі наступати на ДонеччиніЗараз вони націлилися на місто Слов'янськ.

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