На Кримському мосту окупанти несподівано оголосили повітряну тривогу: відео

Водії автомобілів, які стояли в черзі на проїзд по Кримському мосту, який після обвалення однієї ділянки працює з обмеженою пропускною спроможністю, почули оголошення про “повітряну тривогу”. Їм порадили терміново покинути міст, який з’єднує РФ з окупованим півостровом.

Відповідне відео опубліковане в четвер, 20 липня, у російських Telegram-каналах.

На відеозапису, який було зроблено з однієї із автівок, що стояли у черзі, чути повідомлення про те, що "оголошено повітряну тривогу" і "всім автомобілям необхідно терміново залишити міст".

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Оголошення тривало недовго, не викликавши особливої паніки серед водіїв — стрибків із моста в воду не спостерігалося.

Згодом у деяких Telegram-каналах з’явилося припущення, що оповіщення про повітряну тривогу було “навчанням”.

На Кримському мосту окупанти несподівано оголосили повітряну тривогу

Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи, внаслідок чого обвалився один із його прольотів. Росіяни потроху запускають легкові автівки, але повноцінного відновлення руху транспорту Кримським мостом не відбулося.

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